Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Auf dem Dach gelandet

POL-PILEK: Auf dem Dach gelandet
Hohenöllen (Kreis Kusel) (ots)

In der Nacht zum Sonntag überschlug sich ein Fahrzeug auf der K41 zwischen Hohenöllen und Reipoltskirchen.

Gegen 00:30 Uhr befuhr eine 56-jährige Fahrerin mit ihrem Hyundai Santa Fe die Kreisstraße. In Höhe des Birkenhofes geriet sie nach derzeitigem Ermittlungsstand aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit ins Schleudern. In der Folge fuhr sie mit ihrem Pkw den neben der Fahrbahn gelegenen Hang hinauf und überschlug sich mitsamt ihrem Fahrzeug. Der Pkw kam mit dem Dach auf der Straße liegend zum Stehen.

Die Fahrerin sowie ihr 20-jähriger Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken

