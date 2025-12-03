PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Auto ausgebrannt, Mann schwer verletzt

Hundsbach (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Auf einem Feldweg bei Hundsbach ist am Dienstag ein Auto ausgebrannt. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um den Halter des betroffenen Pkw.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen waren gegen 12.50 Uhr auf den Fahrzeugbrand und den verletzten Mann aufmerksam geworden und hatten den Rettungsdienst sowie die Feuerwehr verständigt.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die möglicherweise bereits vor dem Brand Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Pkw gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 - 369 14599 bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren