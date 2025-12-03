Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Auto ausgebrannt, Mann schwer verletzt

Hundsbach (Kreis Bad Kreuznach) (ots)

Auf einem Feldweg bei Hundsbach ist am Dienstag ein Auto ausgebrannt. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge handelt es sich um den Halter des betroffenen Pkw.

Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Zeugen waren gegen 12.50 Uhr auf den Fahrzeugbrand und den verletzten Mann aufmerksam geworden und hatten den Rettungsdienst sowie die Feuerwehr verständigt.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die möglicherweise bereits vor dem Brand Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Pkw gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 - 369 14599 bei der Polizeiinspektion Lauterecken zu melden. |cri

