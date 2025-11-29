PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Wer hat den Mercedes beschädigt?

Odenbach (ots)

Unfallverursacher kümmert sich nicht um Schaden. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den am Straßenrand in der "oberen Glanstraße" abgestellten Sprinter im Bereich des Fahrzeughecks.

Zur Klärung des Unfalles sucht die Polizei mögliche Zeugen. Diese werden gebeten sich bei der Polizei Lauterecken unter der Telefonnummer 0631-369 14599 zu melden. |pilek

Polizeiinspektion Lauterecken

Telefon: 0631/369-14599
PILauterecken@Polizei.RLP.de
www.polizei.rlp.de/pi.lauterecken

