Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Psychisch auffällige Person leistete Widerstand

Offenburg (ots)

Zwischen Sonntag und Montag mussten Beamte des Polizeireviers Offenburg gleich mehrmals bezüglich einer psychisch auffälligen und aggressiven Person einschreiten. Die Polizei erhielt am Sonntagnachmittag gegen 16:30 Uhr erstmalig einen Anruf, dass ein Mann versuche, sich Zugang zu einem Anwesen in der Hindenburgstraße zu verschaffen. Der 56-Jährige hätte eine Scheibe eingeschlagen und konnte von den alarmierten Polizisten am Treppenabgang zu einem Keller festgestellt werden. Der Mittfünfziger wirkte bereits hier konfus und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Erteilung eines Platzverweises entlassen. In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde die Polizei gegen 1 Uhr von einem Beschäftigten eines Hotels in der Schutterwälder Straße erneut wegen einer auffälligen Person gerufen. Der Hotelier meldete einen orientierungslosen und verbal ausfälligen Gast im Lobbybereich. Wie sich herausstellte, handelte es sich hierbei um den gleichen Mann, wie am Nachmittag in der Hindenburgstraße. Dem 56-Jährigen wurde ein weiterer Platzverweis ausgesprochen mit dem Hinweis, das nächste Mal in Gewahrsam genommen zu werden. Knapp 30 Minuten später mussten die polizeilichen Einsatzkräfte wieder anrücken, weil der Mann im gleichen Hotel herumschrie. Der lautstark schreiende Mann konnte in einem Vorraum zwischen zwei Glastüren und hinter einer Säule festgestellt werden. Weil der den Anweisungen der Beamten keine Folge leistete und überdies Widerstand androhte, setzten die Polizisten nach mehrfacher Androhung Pfefferspray ein und konnten den 56-Jährigen so überwältigen. Beim Anlegen der Handschließen setzte sich der vorläufig Festgenommene heftig zur Wehr, konnte aber mit vereinten Kräften fixiert werden. Der Mann wurde daraufhin in eine nahegelegene Fachklinik gebracht. Auch dort war sein Verhalten von Aggressivität und von verbalen Drohungen geprägt. Gegen ihn wird wegen Sachbeschädigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

/si

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell