Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Alsfeld

Fulda (ots)

Sachbeschädigung an Pkw in Alsfeld

Am Donnerstag, 04.12.2025, zwischen 08:00 Uhr und 15:30 Uhr, beschädigten unbekannte Täter einen in Höhe der Geschwister-Scholl-Schule geparkten Pkw in der Schillerstraße in Alsfeld. Der dabei entstandene Sachschaden wird nach ersten Erkenntnissen auf 2000,- EUR beziffert.

Bei der Tat wurde mittels eines nicht bekannten Gegenstandes die Motorhaube eines blauen BMW im vorderen linken Bereich zerkratzt. Die Polizei Alsfeld hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 06631-9740 zu melden.

Marco Boppert, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

