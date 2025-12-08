Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fensterscheibe beschädigt - Diesel entwendet - Einbruch - BMW entwendet - Gartengeräte entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Fensterscheibe beschädigt

Bad Hersfeld. Zwischen Montag (01.12.), gegen 15 Uhr, und Dienstag (02.12.), gegen 10 Uhr, beschädigten Unbekannte die Fensterscheibe eines Restaurants in der Straße "Linggplatz" und verursachten hierdurch rund 500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diesel entwendet

Neuenstein. Unbekannte entwendeten zwischen Freitag- (05.12.) und Sonntagabend (07.12.) aus dem Tank einer Sattelzugmaschine mehrere hundert Liter Kraftstoff. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt auf dem A7-Parkplatz "Fuchsrain" zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld-West und Homberg/Efze geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch

Bad Hersfeld. Am Sonntag (07.12.), zwischen 4.15 Uhr und 14.45 Uhr, verschafften sich Unbekannte auf bislang nicht bekannte Weise Zutritt zu einer Bar in der Straße "Neumarkt" und entwendeten aus dem Inneren Alkohol, Tabak und Bargeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

BMW entwendet

Bad Hersfeld. Ein in der Ernst-von-Wildenbruch-Straße abgestellter weißer BMW 640 GT wurde am Samstag (06.12.), gegen 3.05 Uhr, von Unbekannten entwendet. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Fahrzeug die amtlichen Kennzeichen "HEF-IC 11" angebracht.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei für Fahrzeuge mit Keyless-Go-System :

- Vor dem Fahrzeugkauf den Sicherheitsaspekt des Keyless-Go-Systems bedenken und wenn möglich darauf verzichten bzw. dieses deaktivieren, - Den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür lagern bzw. in der Nähe des Fahrzeugs (Entfernung Schlüssel/Auto so groß wie möglich), - Funksignal des Schlüssels abschirmen (z.B. Aluminiumhüllen, Achtung, Aluminiumfolie ist keine zuverlässige Hilfe) Wichtig: Selbsttest machen. Das Fahrzeug darf sich nicht öffnen, wenn man den "abgeschirmten" Schlüssel neben die Fahrzeugtür hält, - Gegebenenfalls funkdichte Hüllen für Keyless-Go-Schlüssel kaufen

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Bebra. Von einem schwarzen Audi A3 entwendeten Unbekannte zwischen Freitagabend (05.12.), gegen 21.30 Uhr, und Samstag (06.12.), gegen 2.30 Uhr, das hintere amtliche Kennzeichen "HEF-DR 266". Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Bahnhofstraße geparkt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw zerkratzt

Friedewald. Ein weißer Opel Astra wurde zwischen Donnerstagnachmittag (04.12.) und Freitagmorgen (05.12.) von Unbekannten auf der Fahrerseite mit einem spitzen Gegenstand mutwillig zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Das Fahrzeug stand zum Tatzeitpunkt in der Hersfelder Straße. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Gartengeräte entwendet

Hauneck. Über ein Fenster verschafften sich Unbekannte in der Nacht zu Freitag (05.12.) gewaltsam Zutritt zu einem Betriebsgebäude in der Straße "Am Wäldchen" in Unterhaun. Aus dem Inneren entwendeten sie nach aktuellen Erkenntnissen Gartenmaschinen, Dekoartikel und Münzgeld. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell