Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

PKW-Unfall auf der A7, Fahrzeug überschlägt sich und landet im Graben - -Fahrer schwerverletzt-

Am Sonntag, den 07.12.2025, gegen 12:00 Uhr kam es auf der A7, von Kassel kommend in Fahrtrichtung Fulda, kurz nach der Anschlussstelle Homberg Efze zu einem Alleinunfall. Ein 39-jähriger Fahrzeugführer aus dem Landkreis München befuhr mit seinem VW Passat die linke Fahrspur der A7. Vermutlich In Folge nicht angepasster Geschwindigkeit verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug schleuderte über allen drei Fahrstreifen und prallte gegen die Schutzplanke. Aufgrund der Wucht des Aufschlages durchbrach der Pkw die Schutzplanke, überschlug sich im weiteren Verlauf mehrfach und kam nach ca. 150 Meter auf der Seite zum Erliegen. Der Pkw-Fahrer wurde bei dem Unfall schwerverletzt und nach der Erstversorgung durch einen Notarzt mit einem RTW zur weiteren Behandlung ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Neben dem Notarzt/Rettungsdienst war die Feuerwehr Homberg/Efze zur Bergung des schwerverletzten Fahrers, sowie die Autobahnpolizei Bad Hersfeld vor Ort. Aufgrund der Tatsache, dass der Pkw außerhalb der Fahrbahn lag, kam es zu keiner nennenswerten Behinderung des fließenden Verkehrs.

Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Unfall ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro.

(Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, PHK, Göb)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell