Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Wildeck:

Am Freitag (05.12.) ereignete sich gegen 11.10 Uhr auf der L 3251 im Bereich Wildeck/Raßdorf eine Verkehrsunfallflucht.

Ein unbekannter Fahrzeugführer befuhr mit seinem LKW mit Anhänger die L 3251 von Wildeck-Obersuhl kommend in Richtung Hönebach. Ein 30-jähriger Mann aus Homberg/Efze befuhr mit seinem PKW (Opel Movano) die L3251 in entgegengesetzter Richtung. Laut seinen Angaben geriet der Anhänger des entgegenkommenden LKW´s kurzzeitig über die Fahrbahnmitte. Aus diesem Grund musste er selbst nach rechts ausweichen. Hierbei geriet der Homberger auf den Grünstreifen rechts neben der Fahrbahn und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er überquerte nun unkontrolliert die Fahrbahn und kam dann nach links von dieser ab. Im Zuge des Abkommens von der Fahrbahn überfuhr er einen Begrenzungsstein einer Verkehrsinsel, stieß gegen ein Hinweisschild sowie die dort verlaufende Leitplanke und stürzte einen kleinen Abhang hinunter.

Das verunfallte Fahrzeug kam letztlich auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 15000 EUR. Dieses war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der LKW-Fahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise an die Polizei in Rotenburg/F., unter 06623-9370 oder die Onlinewache der Polizei Hessen.

Gefertigt: Polizeipräsidium Osthessen, Führungs- und Lagedienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell