Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw überschlagen auf der BAB A7 im Baustellenbereich Hattenbacher Dreieck in Ri. Nord

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Niederaula. Am Freitag (05.12.), gegen 20.18 Uhr, wurde der Polizeiautobahnstation Petersberg ein schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel gemeldet.

Am Beginn der Baustelle kurz vor dem AD Hattenbach war ein PKW VW mit polnischer Zulassung zunächst gegen den Fahrbahnteiler der Baustelleneinrichtung gefahren. Im weiteren Verlauf überschlug sich der PKW mehrfach und kam auf der Fahrbahn entgegengesetzt der Fahrtrichtung zum Stillstand. Der nachfolgende Verkehr musste stark abbremsen, zwei Fahrern gelang es nicht ihre PKW´s rechtzeitig anzuhalten und fuhren je auf ihren Vordermann auf. Alle beteiligten Fahrer sowie Mitinsassen blieben unverletzt. Die stark beschädigte Baustelleneinrichtung wurde durch Mitarbeiter der Autobahnmeisterei Alsfeld wieder in Stand gesetzt. Die Fahrbahn der BAB 7 in Fahrtrichtung Kassel war für drei Stunden vollgesperrt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von ca. 30.000 Euro.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell