POL-OH: Drei Pkw kollidieren auf der Künzeller Straße - zwei Fahrer vorsorglich ins Krankenhaus

Fulda (ots)

Künzell. Ein 23-jähriger Mann aus Fulda fuhr am Freitag (05.12.) gegen 14 Uhr mit seinem Fiat die Künzeller Straße in Richtung Künzell. Hinter ihm befand sich ein 56-jähriger Mann aus der Gemeinde Motten mit seinem BMW. Den beiden erstgenannten Fahrzeugen folgte ein 40-jähriger Mann aus Künzell und setzte in Höhe der Haus-Nr. 123 mit seinem Hyundai zum Überholen beider Pkw an. Beim Wiedereinscheren kam es zunächst zu einer seitlichen Kollision mit dem BMW und anschließend zu einem Zusammenstoß mit dem Fiat, der dadurch auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Der Hyundai kam von der Fahrbahn ab, stürzte eine Böschung hinunter, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Dabei wurden zwei Verkehrsschilder und ein Zaun beschädigt.

Alle Fahrer waren allein unterwegs. Der BMW-Fahrer blieb unverletzt, die Fahrer des Hyundai und des Fiat wurden vorsorglich zur weiteren Abklärung ins Klinikum Fulda gebracht.

Der BMW war weiterhin fahrbereit. Hyundai und Fiat mussten abgeschleppt werden.

Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen kam es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Turmstraße war über längere Zeit in beide Richtungen gesperrt.

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf insgesamt etwa 23.000 Euro geschätzt.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

