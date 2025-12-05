PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Werkzeug aus Pkw gestohlen - Einbruch in Einfamilienhaus - Diebstahl aus Anhänger

Vogelsbergkreis (ots)

Werkzeug aus Pkw gestohlen

Schwalmtal. Am Donnerstag (04.12.), gegen 21.15 Uhr, belud ein 51-Jähriger in der Sudetenstraße im Ortsteil Brauerschwend seinen Transporter mit diversen Baumaschinen und Material. Um neues Material zu holen entfernte er sich immer wieder von seinem unverschlossenen Fahrzeug. Dies nutzten Unbekannte aus und entwendeten diverse Elektrowerkzeuge aus dem Transporter. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf eine hohe dreistellige Summe. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Einfamilienhaus

Alsfeld. Am Freitag (28.11.), gegen 20.30 Uhr, hebelten Unbekannte die Terassentür eines Wohnhauses in der Straße "An der Sandkaute" auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend entfernten sich die Täter nach jetzigem Ermittlungsstand ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Anhänger

Mücke. Im Zeitraum von Dienstag (02.12.), 22 Uhr, bis Mittwoch (03.12.), 7 Uhr, stahlen Unbekannte vier Paletten mit Lebensmitteln aus einem Lkw-Anhänger während der Fahrer in der Fahrerkabine schlief. Das Gespann war auf einem Tankstellengelände in der Straße "Gottesrain" im Ortsteil Atzenhain abgestellt. Der Wert des Diebesgutes wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

