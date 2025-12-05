POL-OH: Werkzeug aus Pkw gestohlen - Einbruch in Einfamilienhaus - Diebstahl aus Anhänger
Vogelsbergkreis (ots)
Werkzeug aus Pkw gestohlen
Schwalmtal. Am Donnerstag (04.12.), gegen 21.15 Uhr, belud ein 51-Jähriger in der Sudetenstraße im Ortsteil Brauerschwend seinen Transporter mit diversen Baumaschinen und Material. Um neues Material zu holen entfernte er sich immer wieder von seinem unverschlossenen Fahrzeug. Dies nutzten Unbekannte aus und entwendeten diverse Elektrowerkzeuge aus dem Transporter. Der Wert des Diebesguts beläuft sich auf eine hohe dreistellige Summe. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Einbruch in Einfamilienhaus
Alsfeld. Am Freitag (28.11.), gegen 20.30 Uhr, hebelten Unbekannte die Terassentür eines Wohnhauses in der Straße "An der Sandkaute" auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Anschließend entfernten sich die Täter nach jetzigem Ermittlungsstand ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Diebstahl aus Anhänger
Mücke. Im Zeitraum von Dienstag (02.12.), 22 Uhr, bis Mittwoch (03.12.), 7 Uhr, stahlen Unbekannte vier Paletten mit Lebensmitteln aus einem Lkw-Anhänger während der Fahrer in der Fahrerkabine schlief. Das Gespann war auf einem Tankstellengelände in der Straße "Gottesrain" im Ortsteil Atzenhain abgestellt. Der Wert des Diebesgutes wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
