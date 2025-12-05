POL-OH: Einbruch

Fulda (ots) - Schwerer Verkehrsunfall am Ohmtaldreieck Am 04.12.2025, gegen 18.20 Uhr befuhr ein Ehepaar aus Schotten die A49 aus Kassel kommend um am Ohmtaldreieck weiter auf die A5 in Richtung Süden zu fahren. Die 68-jährige Fahrerin schätzte am Ohmtaldreieck den Fahrbahn- und Kurvenverlauf falsch ein. Um die Geschwindigkeit zu reduzieren, bremste sie den voll beladenden PKW Mercedes C-Klasse ab. Dadurch brach das ...

