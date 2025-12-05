POL-OH: Einbruch
Hersfeld-Rotenburg (ots)
Einbruch
Wildeck. Unbekannte Langfinger verschafften sich zwischen Mittwochnachmittag (03.12.) und Donnerstagmorgen (04.12.) gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude auf einem Firmengelände im Auweg in Obersuhl. Aus dem Inneren entwendeten sie zwei Monitore im Wert von schätzungsweise 300 Euro und flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Julissa Sauermann
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell