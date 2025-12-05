PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch

Wildeck. Unbekannte Langfinger verschafften sich zwischen Mittwochnachmittag (03.12.) und Donnerstagmorgen (04.12.) gewaltsam Zutritt zu einem Gebäude auf einem Firmengelände im Auweg in Obersuhl. Aus dem Inneren entwendeten sie zwei Monitore im Wert von schätzungsweise 300 Euro und flüchteten. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

  • 05.12.2025 – 01:31

    POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

    Fulda (ots) - Schwerer Verkehrsunfall am Ohmtaldreieck Am 04.12.2025, gegen 18.20 Uhr befuhr ein Ehepaar aus Schotten die A49 aus Kassel kommend um am Ohmtaldreieck weiter auf die A5 in Richtung Süden zu fahren. Die 68-jährige Fahrerin schätzte am Ohmtaldreieck den Fahrbahn- und Kurvenverlauf falsch ein. Um die Geschwindigkeit zu reduzieren, bremste sie den voll beladenden PKW Mercedes C-Klasse ab. Dadurch brach das ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 15:38

    POL-OH: Verkehrsunfallmitteilungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - HEF Katze ausgewichen Alheim-Heinebach. Am Mittwoch (03.12.), gegen 09.50 Uhr, befuhr eine Golf-Fahrerin aus Eschwege die Braacher Straße in Richtung Baumbach. Im Bereich der Braacher Straße parkte ein BMW aus Rotenburg am rechten Fahrbahnrand. Als die Fahrerin diesen passieren wollte, lief von links kommend eine Katze über die Fahrbahn. Die ...

    mehr
  • 04.12.2025 – 14:48

    POL-OH: Einbruch in Reihenhaus - Einbrecher ertappt - Kennzeichen entwendet

    Hersfeld-Rotenburg (ots) - Einbruch in Reihenhaus Cornberg. Zwischen Sonntag (30.11.) und Mittwoch (03.12.) verschafften sich unbekannte Langfinger über eine Terrassentür Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße "Auf der Höhne". Aus dem Inneren entwendeten sie unter anderem Lebensmittel. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon ...

    mehr
