Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Reihenhaus - Einbrecher ertappt - Kennzeichen entwendet

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Einbruch in Reihenhaus

Cornberg. Zwischen Sonntag (30.11.) und Mittwoch (03.12.) verschafften sich unbekannte Langfinger über eine Terrassentür Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße "Auf der Höhne". Aus dem Inneren entwendeten sie unter anderem Lebensmittel. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbrecher ertappt

Neuenstein. Über ein Garagendach versuchte sich ein Einbrecher am Mittwoch (03.12.), gegen 17.30 Uhr, gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Hauptstraße in Untergeis zu verschaffen. Der Langfinger beschädigte hierbei ein Fenster, wobei er von einer Bewohnerin gestört wurde und umgehend die Flucht in Richtung Hauptstraße ergriff. Er verursachte bei seinem Einbruchsversuch einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro.

Auch in der Straße "Eichweg" war zwischen 8.30 Uhr und 22 Uhr ein Wohnhaus Ziel von Einbrechern. Nach aktuellen Erkenntnissen stiegen sie über ein Fenster ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten ohne Diebesgut. Es entstand Sachschaden von rund 150 Euro.

Ob die beiden Taten miteinander in Verbindung stehen, ist derzeit noch nicht bekannt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Bad Hersfeld. Von einem Firmengelände in der "Kleine Industriestraße" entwendeten Unbekannte zwischen Montag- (01.12.) und Mittwochnachmittag (03.12.) das hintere amtliche Kennzeichen "I-FRANK 1" (Österreich) von einem BMW X1. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell