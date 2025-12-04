Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Mehrere Autokennzeichen geklaut - Geldbörse aus Handtasche entwendet - Diebstahl aus Auto

Fulda (ots)

Mehrere Autokennzeichen geklaut

Fulda. Am Mittwoch (03.12), zwischen 15 Uhr und 23 Uhr, entwendeten Unbekannte von zwei Autos die vorderen amtlichen Kennzeichen in der Straße "In den Straußwiesen". Zum einem wurde das Kennzeichen "FD-BN 12" von einem grünen Audi A4 entwendet, zum anderen das Kennzeichen "FD-T 405" von einem grauen 3er BMW. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Bad Salzschlirf. Auch in der Tannenstraße entwendeten Kennzeichendiebe in einem derzeit unbekannten Tatzeitraum das vordere amtliche Kennzeichen "FD-L 1263" eines weißen Lexus. Das Fehlen des Kennzeichens wurde am Mittwoch (03.12) festgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Geldbörse aus Handtasche entwendet

Hünfeld. Am Mittwoch (03.12), zwischen 15 Uhr und 15.45 Uhr, wurde eine 67-jährige Frau aus Hünfeld Opfer dreister Taschendiebe. Als sie in einem Einkaufscenter in der Josefstraße ihre Handtasche in den Einkaufswagen legte, nutzten Unbekannte einen unbeobachteten Moment und entwendeten die Geldbörse der Frau mit sämtlichen Karten und einer niedrigen zweistelligen Summe Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Diebstahl aus Auto

Neuhof. Am Mittwochmorgen (03.12), gegen 05.30 Uhr, durchsuchten Unbekannte einen unverschlossenen schwarzen Seat Ibiza, welcher in der Thüringer Straße geparkt war, nach Wertsachen. Hierbei entwendeten sie eine schwarze Musikbox der Marke "Sony" sowie eine Geldbörse und ein Päckchen Kaugummi. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Verschließen Sie ihr Fahrzeug auch bei kurzer Abwesenheit und versichern Sie sich immer, dass ihr Auto auch ordnungsgemäß abgeschlossen ist - Lassen Sie niemals Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Lassen Sie keine Schlüssel im oder am Fahrzeug oder an anderer Stelle unbeobachtet zurück

Jonas Trabert

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell