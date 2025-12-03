PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmitteilung des Landkreises Fulda

Fulda (ots)

Verkehrsunfall mit vier verletzten Personen

Petersberg. Am Dienstag (02.12.), gegen 11.35 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen im Kreuzungsbereich einer Ampel. Eine 23-jährige BMW-Fahrerin aus Kalbach befuhr die B458 aus Richtung Dipperz kommend in Fahrtrichtung Fulda. Gleichzeitig befuhr eine 69-jährige Ford-Fahrerin aus Fulda die Rabanus-Maurus-Straße aus Petersberg kommend in Fahrtrichtung Künzell. Als beide Fahrerinnen in den dortigen Kreuzungsbereich einfuhren, kam es zum Zusammenstoß. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Ampelanlage außer Betrieb. Beide Fahrzeuge waren mit jeweils einem Mitinsassen besetzt. Alle vier Verkehrsunfallbeteiligten wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro.

gefertigt: Polizeistation Fulda

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

