Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 13-jähriger Klara W.

Fulda (ots)

Die seit Montag (01.12.) vermisste Klara W. konnte wohlbehalten im Bereich Germersheim in Rheinland-Pfalz angetroffen werden. Um entsprechende Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung wird gebeten.

