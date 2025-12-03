POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 13-jähriger Klara W.

Vogelsbergkreis (ots) - Alsfeld. Ein 70-Jähriger wurde am Montagmittag (01.12.), gegen 13.30 Uhr, auf dem Gehweg in der "Mainzer Gasse" Opfer dreister Taschendiebe. Die Unbekannten nahmen dabei aus der offenen Umhängetasche die darin befindliche Geldbörse unbemerkt an sich. Anschließend nutzten die Täter die Bankkarte um unrechtmäßig Geld vom Konto des Geschädigten abzuheben. Ihre Polizei rät: - Lassen Sie ...

mehr