Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Taschendiebstahl von Geldbörse

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld. Ein 70-Jähriger wurde am Montagmittag (01.12.), gegen 13.30 Uhr, auf dem Gehweg in der "Mainzer Gasse" Opfer dreister Taschendiebe. Die Unbekannten nahmen dabei aus der offenen Umhängetasche die darin befindliche Geldbörse unbemerkt an sich. Anschließend nutzten die Täter die Bankkarte um unrechtmäßig Geld vom Konto des Geschädigten abzuheben.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell