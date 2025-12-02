Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einladung zum Theaterstück und Pressegespräch zur Prävention des sexuellen Kindesmissbrauchs

Fulda (ots)

Das Theaterstück

Das interaktive Theaterstück "Trau dich!" - ein starkes Stück über Gefühle, Grenzen und Vertrauen - richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klasse und ist das zentrale Element der gleichnamigen bundesweiten Initiative zur Prävention des sexuellen Kindesmissbrauchs des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) und der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA). Das Stück informiert Schülerinnen und Schüler über Kinderrechte und den Umgang mit Grenzüberschreitungen und motiviert sie, sich im Falle eines Übergriffs an eine Person ihres Vertrauens zu wenden.

Die weiteren Bausteine

Schulische Fachkräfte erhalten im Rahmen eines Workshops Hintergrundinformationen und methodische Anregungen, um den Theaterbesuch in der Schule vor- und nachzubereiten. Für die Eltern wird ein vorbereitender Elternabend angeboten. Begleitmaterialien und ein online-Portal (www.trau-dich.de) bieten Unterstützung für Lehrkräfte, Eltern und Kinder.

Die Umsetzung

In Hessen hat das Schultheater-Studio Frankfurt die Organisation und Durchführung der Initiative in Kooperation mit dem Hessischen Kultusministerium, den Staatlichen Schulämtern und dem Netzwerk gegen Gewalt übernommen. Dadurch ist es möglich, das Präventionsprojekt an hessischen Schulen langfristig anbieten zu können, um für die Thematik zu sensibilisieren. In der Region Fulda wird "Trau Dich!" seit 2014 erfolgreich als Kooperationsprojekt umgesetzt und in diesem Jahr im sechsten Durchgang angeboten. Dabei kooperieren das Staatliche Schulamt für den Landkreis Fulda, die regionale Geschäftsstelle des Netzwerks gegen Gewalt Osthessen, die regionalen Fachberatungsstellen von pro familia und dem Sozialdienst katholischer Frauen (SkF), der Kinderschutzbund und das Referat für Gewaltprävention und Schutzkonzeptentwicklung im Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen (HMKB). Durch die regelmäßige Umsetzung, die Einbindung der regionalen Fachstellen und die Einbeziehung von Eltern und Lehrkräften kann die Thematik langfristig und nachhaltig in der Schule bearbeitet werden.

Das Pressegespräch

Anlässlich der Theateraufführungen am 09.12.2025 in der Orangerie Fulda laden die Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner Sie herzlich zu einem Pressegespräch und Besuch des Theaterstücks ein.

Der Ablauf gestaltet sich wie folgt:

09.00 - 10.10 Uhr: Erste Aufführung 11.15 - 12.25 Uhr: Zweite Aufführung 11:40 - 12:10 Uhr: Pressegespräch

Ihre Gesprächspartnerinnen und -partner sind: - Carmen Adenaw, Staatliches Schulamt für den Landkreis Fulda - Katharina Fertsch-Röver, Schultheater-Studio Frankfurt - Alexandrina Wahl, Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) Fulda - Dennis Metz, Regionale Geschäftsstelle des Netzwerks gegen Gewalt im Polizeipräsidium Osthessen - Anja Roßmann, Kinderschutzbund Fulda - Martina Brunkow, Projekt Gewaltprävention und Demokratielernen (GuD) im Ministerium für Kultus, Bildung und Chancen (HMKB)

Die Organisation

Im Anschluss an das Pressegespräch haben Sie die Möglichkeit, das Theaterstück zu besuchen, um einen Einblick in die Umsetzung der Thematik zu bekommen. Bitte beachten Sie, dass die an der Theateraufführung teilnehmenden Kinder nicht fotografiert werden dürfen, da hierzu keine Einverständniserklärung der Erziehungs-berechtigten vorliegt. Fotografiert werden dürfen hingegen der Bühnenbereich, die Schauspielerinnen und Schauspieler sowie die Kooperationspartnerinnen und Kooperationspartner vor Ort. Wir danken für Ihr Verständnis. Bitte stimmen Sie Ihre Interview- und Fotowünsche im Vorfeld ab.

Aktuelle Zahlen:

Bisher konnten in Fulda mit 5 "Trau Dich!" -Durchgängen etwa 130 Schulklassen mit rund 2500 Schülerinnen und Schülern erreicht werden, in diesem Jahr werden rund 800 Schülerinnen und Schüler hinzukommen.

Weitergehende Informationen

www.trau-dich.de www.schultheater.de www.kultus.hessen.de www.netzwerk-gegen-gewalt.hessen.de www.schule-gegen-sexuelle-gewalt.de

gefertigt: Dennis Metz

