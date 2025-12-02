Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Die Polizei bittet um Mithilfe: 13-jährige Klara W. vermisst

Fulda (ots)

Die Polizei Fulda sucht Klara W. Die 13-jährige wird seit Montag (01.12.) vermisst. Sie wurde zuletzt gegen 16.30 Uhr in der Jordanisstraße in Fulda gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Klara kann wie folgt beschrieben werden: sie hat eine kräftige Statur, ist circa 160 Zentimeter groß und hat dunkle, schulterlange Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie vermutlich wie folgt bekleidet: schwarze Jogginghose, schwarze Fellweste, weiß-graue Mütze mit auffälligen Ohren an der Mütze.

Da alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen nicht zum Auffinden führten, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Fulda unter 0661 105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

