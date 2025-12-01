Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Polizei zieht zwei Pkw-Fahrer aus dem Verkehr

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Polizei zieht zwei Pkw-Fahrer aus dem Verkehr

Rotenburg. Am Sonntagabend (30.11.), gegen 20.15 Uhr, wurde ein 34-jähriger Pkw-Fahrer in der Kasseler Straße durch eine Streife der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrer ergab sich der Verdacht auf Betäubungsmitteleinfluss. Zudem konnte die Streife in dem Pkw eine geringe Menge an Betäubungsmitteln auffinden und sicherstellen. Einen gültigen Führerschein konnte durch den Pkw-Fahrer nicht vorgelegt werden. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wurde zwecks Blutentnahme zur Dienststelle verbracht. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Straßenverkehrsgesetz.

Bebra. Eine weitere Verkehrskontrolle bei einem 18-jährigen Pkw-Fahrer erfolgte durch eine Streife am Montagmorgen (01.12.), gegen 00.10 Uhr. Der junge Fahrzeugführer und sein Pkw wurden in der Wengbergstraße angehalten. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass die angebrachten Kennzeichen nicht für das Fahrzeug ausgegeben waren und der Pkw nicht zugelassen war. Der Fahrzeugführer konnte auch keinen gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Seine Weiterfahrt wurde untersagt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren unter anderem wegen des Verdachts der Urkundenfälschung, des Kennzeichenmissbrauch und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda - PHK Eberhardt

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell