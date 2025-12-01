Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Busfahrer bedroht - Altkleidercontainer angezündet - Diebstahl von Metall - Fenster aufgehebelt - Einbruch in Wohnhaus - Diebstahl aus Fahrzeugen

Vogelsbergkreis (ots)

Busfahrer bedroht

Schlitz. Sowohl am Montag (24.11.), gegen 16.20 Uhr, als auch am Mittwoch (26.11.), um 16.25 Uhr, kam es an der Bushaltestelle vor der Sparkassenfiliale in der Bahnhofstraße zu einer Bedrohung zum Nachteil eines Busfahrers. Die unbekannte männliche Person kann wie folgt beschrieben werden:

Täterbeschreibung: ca. 16 Jahre alt, ca. 160cm groß, dunkelhäutig, hellblauer Jogginganzug mit weißer Schrift auf Hose und Oberteil

Zeuginnen und Zeugen, die sich zu einem dieser Zeitpunkte in der Buslinie 591 Hutzdorf in Fahrtrichtung Fulda befunden haben oder sonstige Angaben zu oben genannten Vorfall machen können, wenden sich bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Altkleidercontainer angezündet

Grebenhain. Nach aktuellen Erkenntnissen entzündeten Unbekannte am Samstag (29.11), gegen 05.50 Uhr, einen Altkleidercontainer auf dem Parkplatz eines Einkaufsladens in der Vaithainerstraße auf bislang unbekannte Weise. Es entstand Sachschaden, der sich nach ersten vorläufigen Schätzungen auf rund 2.000 Euro beläuft. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Metall

Alsfeld. Im Zeitraum von Freitag (28.11.), 20 Uhr, und Samstag (29.11.), 9 Uhr, betraten Unbekannte das Grundstück eines Handwerkbetriebs in der Hochstraße und entwendeten mehrere hundert Kilogramm Blei. Das Metall ist kurze Zeit später in einem nahe gelegenem Waldstück abgelegt aufgefunden worden. Wer verdächtige Personen im genannten Zeitraum gesehen hat oder sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fenster aufgehebelt

Lauterbach. Im Zeitraum von Dienstag (25.11.), 10.30 Uhr, bis Samstag (29.11.), 10.00 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Haus in der Straße " In den Zinngärten" im Ortsteil Wernges. Nachdem ein Fenster aufgehebelt wurde, durchsuchten die Täter mehrere Räumlichkeiten nach Wertgeständen. Nach aktuellen Erkenntnissen ist nichts entwendet worden, aber es entstand ein Sachschaden von etwa 100 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Wohnhaus

Alsfeld. Im Zeitraum von Donnerstag (27.11.), 14 Uhr, bis Sonntag (30.11.), 14.45 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Haus in der Porschestraße. Nachdem ein Fenster gewaltsam geöffnet wurde durchsuchten die Täter mehrere Räumlichkeiten. Neben dem entstandenen Sachschaden von etwa 1.500 Euro, wurde auch Bargeld in mittlerer dreistelliger Höhe entwendet. Wer verdächtige Personen im genannten Zeitraum gesehen hat oder sonstige Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Fahrzeugen

Alsfeld. Am frühen Mittwochmorgen (26.11.), gegen 3 Uhr, näherte sich Unbekannte einem in der Karl-Weitz-Straße geparkten grauen Audi Q5 und entwendeten auf bislang unbekannte Art und Weise eine Mappe mit Unterlagen. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Es kam im Tatzeitraum zu mehreren gleichgelagerten Fällen in unmittelbarer Tatortnähe.

In diesem Zusammenhang rät Ihre Polizei:

- Lassen Sie keine Wertgegenstände in Ihrem Pkw - Versichern Sie sich immer, dass ihr Fahrzeug verschlossen ist - Verschließen Sie die Fenster - auch bei kurzer Abwesenheit

Wer verdächtige Personen im genannten Zeitraum gesehen oder sonstige Hinweise hat meldet sich bitte bei der Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell