Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallstelle glich einem Trümmerfeld

Fulda (ots)

Fulda. Am Sonntagmorgen (30.11.), gegen 03.05 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Mann aus Fulda mit seinem PKW Opel die Buttlarstraße in Fahrtrichtung Herz-Jesu-Krankenhaus und wollte nach rechts in den Gerloser Weg weiterfahren.

Aus derzeit ungeklärter Ursache verlor er im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr, anstatt nach rechts abzubiegen, geradeaus weiter. Dabei überrollte er einen Laternenmast, ein Verkehrszeichen und stieß anschließend gegen einen geparkten Pkw VW. Herumschleudernde Fahrzeugteile beschädigten zwei weitere in der Buttlarstraße geparkte Pkw.

Bei dem Opelfahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mindestens 26.500 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell