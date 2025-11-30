PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallstelle glich einem Trümmerfeld

Fulda (ots)

Fulda. Am Sonntagmorgen (30.11.), gegen 03.05 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Mann aus Fulda mit seinem PKW Opel die Buttlarstraße in Fahrtrichtung Herz-Jesu-Krankenhaus und wollte nach rechts in den Gerloser Weg weiterfahren.

Aus derzeit ungeklärter Ursache verlor er im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr, anstatt nach rechts abzubiegen, geradeaus weiter. Dabei überrollte er einen Laternenmast, ein Verkehrszeichen und stieß anschließend gegen einen geparkten Pkw VW. Herumschleudernde Fahrzeugteile beschädigten zwei weitere in der Buttlarstraße geparkte Pkw.

Bei dem Opelfahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Es entstand ein Gesamtsachschaden von mindestens 26.500 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
