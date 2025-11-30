Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bebra. Am Donnerstag (27.11.), in der Zeit zwischen 12 und 13 Uhr, befuhr eine 90-jährige Frau aus Ronshausen mit ihrem Pkw die Eisenacher Straße aus Richtung Weiterode kommend. Hierbei stieß sie mit ihrem rechten Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel eines parkenden dunklen BMW, der durch den Zusammenstoß nach vorne abgeklappt wurde. An diesem Außenspiegel konnte die Ronshäuserin keinen Schaden feststellen und klappte ihn wieder nach vorne. An ihrem Außenspiegel entstand jedoch Sachschaden in Höhe von 300 Euro. Eine Befragung der Nachbarschaft, zu wem dieser dunkle BMW gehört, verlief negativ. Erst später benachrichtigte die Ronshäuserin die Polizei, das Kennzeichen von dem angefahrenen BMW konnte sie aber nicht mehr nennen. Der Nutzer des besagten BMW oder andere Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623-9370 oder online unter www.polizei.hessen.de in Verbindung setzen.

