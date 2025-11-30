POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Hohenroda-Ausbach - Am Freitag (28.11.) gegen 22:20 Uhr befuhren eine Seat-Fahrerin aus Heringen sowie folgend ein Ford-Fahrer aus Schenklengsfeld die Friedewalder Straße in Richtung Ransbacher Straße. Im Kreuzungsbereich zur Vachaer Straße kam es aus bislang unbekannter Ursache zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden von rund 5.500 Euro.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Bad Hersfeld-Sorga - Am Samstag (29.11.) gegen 03:35 Uhr befuhr eine Audi-Fahrerin aus Ludwigsau die Lindenallee und beabsichtigte nach links in die Kathuser Straße abzubiegen. Hierbei verlor die Fahrzeugführerin die Kontrolle und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der PKW prallte gegen ein Verkehrsschild sowie eine Parkbank. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wegen des Verdachts auf Alkoholkonsum wurde eine Blutentnahme bei der Fahrerin angeordnet.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neuenstein-Aua - Am Samstag (29.11.) gegen 17:45 Uhr befuhr ein Renault-Fahrer aus Neuenstein die L3155 aus Richtung Obergeis in Richtung Aua. Aus bislang unbekannter Ursache verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links ab und prallte gegen die dortige Schutzplanke. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.500 Euro. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wegen des Verdachts auf Alkoholkonsum wurde eine Blutentnahme bei dem Fahrer angeordnet.

