Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sattelauflieger nach Reifenplatzer ausgebrannt

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Am Samstag (29.11.), gegen 09:45 Uhr, fuhr auf der BAB 4, zwischen der AS Bad Hersfeld und dem Kirchheimer Dreieck, ein Sattelzug aus Polen.

Plötzlich bemerkte der 62-jährige Fahrer, dass der rechte Reifen einer Achse seines mit 12V-Pkw Batterien belandenen Aufliegers platzte und der Auflieger langsam begann Feuer zu fangen.

Sofort wechselte er in eine zufälligerweise vorhandene Notausbuchtung an der Betriebsumfahrung Eichhof und koppelte den Auflieger von seiner Sattelzugmaschine ab. Der Auflieger erlitt bei dem Brand einen Totalschaden.

Durch die Feuerwehr aus Bad Hersfeld konnte der Brand gelöscht werden. Während der Löscharbeiten musste die Richtungsfahrbahn nach Kirchheim kurzzeitig für ca. eine Stunde voll gesperrt werden. Während der Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn in Richtung Kirchheim erneut für ca. 2 Stunden gesperrt werden.

Der Sachschaden beläuft sich auf circa 40.ooo Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell