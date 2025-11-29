POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Die Polizei bittet um Mithilfe: 13-jähriger Nichita O. vermisst

Hauneck / Eitra

Die Polizei Bad Hersfeld sucht Nichita O. aus Hauneck. Der 12-jährige ist seit Freitag (28.11.) vermisst . Er wurde zuletzt gegen 21.00 Uhr in Bad Hersfeld gesehen und ist seither unbekannten Aufenthalts.

Nichita O. kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 165 cm groß, schlank, kurze dunkelblonde Haare Bekleidet war er mit schwarzer Jacke, grauer Jeans, schwarzen Schuhen. Er trug einen grauen Schulranzen.

Da alle bisherigen Fahndungsmaßnahmen nicht zum Auffinden führten, bittet die Polizei nun die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, wenden sich bitte an die Polizeidirektion Bad Hersfeld 06621 932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

