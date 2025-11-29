POL-OH: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 12-jährigem Nichita O.

Fulda (ots) - Totalschaden nach Alleinunfall Am Freitag, 28.11.2025, fuhr um 22:45 Uhr ein 21-jähriger Mann mit einem Pkw Opel auf der Landstraße 3139 von Lehnerz in Richtung Niesig. Kurz vor dem Ortseingang Niesig kam das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Der junge Fahrer wurde glücklicherweise nicht verletzt, der Pkw erlitt jedoch einen Totatschaden und musste abgeschleppt ...

