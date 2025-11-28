PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Vermisste 13-Jährige aus Friedewald unversehrt angetroffen

Bad Hersfeld (ots)

Seit Montag wurde die 13-jährige Teenagerin Neele M. aus Friedewald vermisst.

Wie das Polizeipräsidium Osthessen nun mitteilt, konnte Neele unversehrt angetroffen werden.

Die Polizei bedankt sich bei der Bevölkerung für die erteilten Hinweise.

Gefertigt: Rehm, EPHK. Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

