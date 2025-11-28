PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall - Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld (ots)

Bad Hersfeld-Sorga- Am Donnerstag (27.11.) gegen 19.30 Uhr befuhren ein Skoda-Fahrer aus Gerstungen und ein Opel-Astra-Fahrer aus Bad Hersfeld die B 62 aus Richtung Sorga kommend in Richtung Friedewald. Im weiteren Verlauf der B62 hielt Fahrzeugführer aus Gerstungen aufgrund eines Wildunfall mit einem verletzten Reh auf der Fahrbahn an und der nachfolgende Opel-Astra-Fahrer fuhr auf den Pkw auf. Sachschaden rund 5.000 Euro. Deer Opel-Astra war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Friedewald- Am Donnerstag (27.11.) gegen 18.05 Uhr befuhr eine Opel-Adam-Fahrerin aus Hohenroda die Hönebacher Straße in Richtung Hauptstraße. Im Bereich der Hönebacher Straße parkte ein Suzuki aus Wildeck entgegen der Fahrtrichtung auf einem Parkplatz längs zur Fahrbahn. Aus nicht bekannten Gründen kam die Opel-Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal mit dem parkenden Suzuki zusammen. Sachschaden rund 20.000 Euro.

Bad Hersfeld- Am Donnerstag (27.11.) gegen 10.45 Uhr parkte Tesla-Fahrer aus Heringen am Fahrbahnrand der Frankfurter Straße. Ein Klein-Lkw-Fahrer aus Bebra fuhr rückwärts aus einer Parkbucht und stieß mit dem Heck gegen das geparkte Fahrzeug. Sachschaden rund 2.000 Euro. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch von der Polizei ermittelt werden.

