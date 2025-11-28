PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Radfahrerin übersehen und dabei leicht verletzt

Fulda (ots)

Am Freitagmorgen, 08:16 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Zieherser Weg / Baugulfstraße zu einer Vorfahrtverletzung, infolge derer eine 65-jährige Fahrradfahrerin aus Fulda leicht verletzt wurde.

Die Radfahrerin befuhr den Zieherser Weg in Richtung Ochsenwiese und wurde im Einmündungsbereich zur Baugulfstraße von einem 76-jährigen Fahrer eines Ford Transit beim Einbiegen auf den Zieherser Weg übersehen.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die Radfahrerin den linken Arm verstauchte.

Es entstand Sachschaden von mindestens 300 EUR

Gefertigt: PHK Kreß, H., Polizeistation Fulda (Dienststelle - bitte vollständig ausschreiben, Dienstbezeichnung, Nachname)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 28.11.2025 – 16:50

    POL-OH: Verkehrsunfall - Verkehrsunfallflucht

    Bad Hersfeld (ots) - Bad Hersfeld-Sorga- Am Donnerstag (27.11.) gegen 19.30 Uhr befuhren ein Skoda-Fahrer aus Gerstungen und ein Opel-Astra-Fahrer aus Bad Hersfeld die B 62 aus Richtung Sorga kommend in Richtung Friedewald. Im weiteren Verlauf der B62 hielt Fahrzeugführer aus Gerstungen aufgrund eines Wildunfall mit einem verletzten Reh auf der Fahrbahn an und der nachfolgende Opel-Astra-Fahrer fuhr auf den Pkw auf. ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 13:13

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - Folgeunfall nach Wildunfall Bad Hersfeld. Am Donnerstag (27.11.) gegen 19.30 Uhr befuhren ein Skoda-Fahrer aus Gerstungen und ein Opel-Astra-Fahrer aus Bad Hersfeld die B 62 aus Richtung Sorga kommend in Richtung Friedewald. Im weiteren Verlauf der B62 hielt der Fahrzeugführer aus Gerstungen aufgrund eines Wildunfalls mit einem verletzten Reh auf der ...

    mehr
  • 28.11.2025 – 12:59

    POL-OH: Einbrüche in Gaststätten

    Fulda (ots) - In der Nacht auf Donnerstag (26.11.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Gaststätte in der Löherstraße, indem sie ein Fenster gewaltsam öffneten. Im Anschluss betraten sie das Gebäude und entwendeten Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich. Es entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro. In einem weiteren Fall wurde im gleichen Tatzeitraum ebenfalls ein Fenster beschädigt und eine Gaststätte in der Frankfurter Straße betreten. Über die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren