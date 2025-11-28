Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Radfahrerin übersehen und dabei leicht verletzt

Fulda (ots)

Am Freitagmorgen, 08:16 Uhr, kam es im Einmündungsbereich Zieherser Weg / Baugulfstraße zu einer Vorfahrtverletzung, infolge derer eine 65-jährige Fahrradfahrerin aus Fulda leicht verletzt wurde.

Die Radfahrerin befuhr den Zieherser Weg in Richtung Ochsenwiese und wurde im Einmündungsbereich zur Baugulfstraße von einem 76-jährigen Fahrer eines Ford Transit beim Einbiegen auf den Zieherser Weg übersehen.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei sich die Radfahrerin den linken Arm verstauchte.

Es entstand Sachschaden von mindestens 300 EUR

Gefertigt: PHK Kreß, H., Polizeistation Fulda

