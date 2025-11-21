FW-BN: Baustellenunfall mit glücklichem Ausgang - Feuerwehr befreit zwei Bauarbeiter aus Hohlraum

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

Baustellenunfall mit glücklichem Ausgang - Feuerwehr befreit zwei Bauarbeiter aus Hohlraum

Bonn-Beuel, 21.11.2025, 12:57 Uhr

Am heutigen Mittag sind die Kräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Baustellenunfall nach Bonn-Beuel alarmiert worden. Die vor Ort tätige Baufirma meldete den Einsturz einer Betontreppe, wodurch zwei Mitarbeiter eingeklemmt worden seien. Die zuerst eingetroffenen Kräfte konnten mündlich Kontakt zu den Betroffenen herstellen und stellten fest, dass diese großes Glück hatten. Sie waren lediglich in einem Hohlraum zwischen Treppe und Wand eingeschlossen und nach eigenen Angaben unverletzt. Die Einsatzkräfte konnten die etwa 1,5 Tonnen schwere Treppe mittels Hebekissen und Unterbaumaterial von der Wand wegdrücken und so eine Zugangsöffnung schaffen, aus der die Bauarbeiter den Bereich eigenständig verlassen konnten. Einer der Betroffenen wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Im Einsatz waren ungefähr 30 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst. Die Einsatzdauer betrug eine Stunde. Die Freiwillige Feuerwehr stellte für diese Zeit die Wachbesetzung der verwaisten Feuerwachen sicher.

