Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Drei verletzte Personen bei Verkehrsunfall auf der BAB 565

Bonn (ots)

Bonn, BAB 565, 15.11.2016, 17.39 Uhr -

Bei einem Verkehrsunfall zwischen drei beteiligten Pkw am frühen Samstagabend wurden drei Personen verletzt. Die Personen waren alleine in ihrem jeweiligen Fahrzeug unterwegs. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst hatten bereits alle Insassen ihr Fahrzeug verlassen und wurden teilweise von Ersthelfenden betreut. Durch einen Notarzt wurde die Schwere der Verletzung untersucht. Drei Rettungswagen brachte sie in Bonner Krankenhäuser. Die Kräfte der Feuerwehr führten Sicherungsmaßnahmen an den beteiligten Fahrzeugen durch und unterstützen die Polizei bei der Unfallaufnahme und Absicherung der Unfallstelle. Die BAB 565 war für die Dauer des Einsatzes in Fahrtrichtung Koblenz voll gesperrt. Der Einsatz war gegen 18.40 Uhr beendet.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn
Führungsdienst
Florian Mutz
Telefon: 0228 717-0

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
