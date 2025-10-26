Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Wohnungsbrand in der Bonner Innenstadt

Bonn (ots)

Bonn-Zentrum, Stockenstraße; 25.10.2025 20:22 Uhr

Passanten meldeten am Abend eine Rauchentwicklung aus einem Wohn- und Geschäftshaus in der Bonner Innenstadt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwache 1 drang Rauch aus einem Fenster im 2. Obergeschoss. Aufgrund der enormen Hitze in der Brandwohnung musste der erste Atemschutztrupp die Löschversuche vorerst abbrechen. Über eine Drehleiter wurden mehrere Fenster eingeschlagen um Hitze und Rauch mit einem Hochleistungslüfter, der vor der Eingangstüre platziert wurde, aus der Wohnung zu treiben. Erst im Anschluss konnten die Löschmaßnahmen aufgenommen und das Feuer erfolgreich bekämpft werden.

Zur Kontrolle von weiteren Wohnungen, für Nachlöscharbeiten und zur Aufnahme von Löschwasser mittels Wassersauger wurden insgesamt vier Atemschutztrupps von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr eingesetzt.

Neben der Brandwohnung, die durch das Einwirken von Hitze und Rauch stark in Mitleidenschaft gezogen wurde, sind zwei weitere Wohnungen durch den Eintrag von Brandrauch vorerst nicht mehr bewohnbar. Verletzt wurde niemand, zum Zeitpunkt des Feuers waren die Bewohnenden allesamt nicht zu Hause.

Nach rund zwei Stunden Einsatzdauer wurde die Einsatzstelle an die Kriminalpolizei zur Ermittlung der Brandursache übergeben. Die Stockenstraße war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Im Bereich des Alten Rathauses kam es durch die aufgestellten Einsatzfahrzeuge zu Beeinträchtigungen des Verkehrs.

Im Einsatz waren rund 40 Einsatzkräfte von den Feuer- und Rettungswachen 1 und 2 der Berufsfeuerwehr, sowie von den Löscheinheiten Bonn-Mitte und Dransdorf der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Löscheinheit Buschdorf der Freiwilligen Feuerwehr besetzte für die Dauer des Einsatzes die verwaiste Feuer- und Rettungswache 1 und wurde in der Zeit zu einem brennenden Altkleidercontainer in die Mörikestraße im Stadtteil Dransdorf gerufen, der erfolgreich abgelöscht werden konnte.

