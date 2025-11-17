Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert Brandausbreitung in einem Wohnheim in Bad Godesberg

Um 18:27 Uhr wurde der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eine Rauchentwicklung in einem Wohnheim in der Weststraße in Bonn-Bad Godesberg gemeldet. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Feuerwache 3 trafen die ersten Einsatzkräfte bereits zwei Minuten nach der Alarmierung an der Einsatzstelle ein.

Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Entstehungsbrand in einem Bewohnerzimmer mit einem Kleinlöschgerät erfolgreich gelöscht werden. Insgesamt sieben Personen wurden unverletzt aus dem Gebäude geführt. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz beendet.

Im Einsatz waren Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr aus der Feuerwache 3 in Bad Godesberg, aus der Feuerwache 2 in Beuel sowie der Führungsdienst.

