PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert Brandausbreitung in einem Wohnheim in Bad Godesberg

FW-BN: Schnelles Eingreifen der Feuerwehr verhindert Brandausbreitung in einem Wohnheim in Bad Godesberg
  • Bild-Infos
  • Download

Bonn (ots)

Um 18:27 Uhr wurde der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst eine Rauchentwicklung in einem Wohnheim in der Weststraße in Bonn-Bad Godesberg gemeldet. Aufgrund der unmittelbaren Nähe zur Feuerwache 3 trafen die ersten Einsatzkräfte bereits zwei Minuten nach der Alarmierung an der Einsatzstelle ein.

Durch das schnelle Eingreifen konnte ein Entstehungsbrand in einem Bewohnerzimmer mit einem Kleinlöschgerät erfolgreich gelöscht werden. Insgesamt sieben Personen wurden unverletzt aus dem Gebäude geführt. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz beendet.

Im Einsatz waren Kräfte der Berufs- und Freiwilligen Feuerwehr aus der Feuerwache 3 in Bad Godesberg, aus der Feuerwache 2 in Beuel sowie der Führungsdienst.

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn
Führungsdienst: Andreas Smola
Pressedienst: David Bormann
Telefon: 0228 717-0
www.bonn.de/feuerwehr

WhatsApp-Kanal von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn:
https://whatsapp.com/channel/0029VbBCF7aFsn0jp4PE4J0I

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn
Weitere Meldungen: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren