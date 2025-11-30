PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Jugendlicher Segway Fahrer leicht verletzt

Am Samstagvormittag (29.11.) 11:05 Uhr befuhr ein 15-jähriger Jugendlicher aus Herbstein mit seinem elektronisch betriebenen Segway das Gelände des ZOB in Fulda in Richtung Petersberger Str. Hierzu befuhr er die Zufahrt des ZOB entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und quert im Anschluss die Nikolausstraße.

In diesem Moment kollidiert er mit einem 68-jährigen PKW Fahrer aus Fulda, welcher gerade von der Straße Am Bahnhof nach rechts in die Nikolausstraße einbog und den querenden Segway Fahrer nicht sah.

Der Jugendliche wurde leicht an der Schulter verletzt und es entstand Sachschaden von mindestens 700 EUR

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

