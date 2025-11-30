Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Bad Hersfeld - Am Freitag (28.11.) in der Zeit von 09:45 Uhr bis 12:10 Uhr parkte eine 44-Jährige aus Schenklengsfeld mit ihrem grauen VW Golf auf dem Parkplatz eines Elektronikfachgeschäfts in der Gutenbergstraße sowie eines Baustoffmarktes in der Landecker Straße. Beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekannter Verursacher mit seinem PKW gegen den VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Hinweise erbeten unter 06621- 932-0 oder www.polizei.hessen.de

Kirchheim - Am Sonntag (30.11.) gegen 03:50 Uhr befuhr ein 19-Jähriger aus Bad Hersfeld mit seinem Audi die B454 aus Richtung Niederaula kommend in Richtung Kirchheim und kam aus bislang unbekannter Ursache am Ortseingang Kirchheim nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei wurden mehrere Verkehrszeichen, ein Stromkasten und ein Werbeschild beschädigt. Der Fahrer sowie ein 20-Jähriger Mitfahrer wurden jeweils leicht verletzt, durch verständigten Rettungsdienst versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung verbracht. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro.

