PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Bad Hersfeld - Am Freitag (28.11.) in der Zeit von 09:45 Uhr bis 12:10 Uhr parkte eine 44-Jährige aus Schenklengsfeld mit ihrem grauen VW Golf auf dem Parkplatz eines Elektronikfachgeschäfts in der Gutenbergstraße sowie eines Baustoffmarktes in der Landecker Straße. Beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekannter Verursacher mit seinem PKW gegen den VW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 700 Euro. Hinweise erbeten unter 06621- 932-0 oder www.polizei.hessen.de

Kirchheim - Am Sonntag (30.11.) gegen 03:50 Uhr befuhr ein 19-Jähriger aus Bad Hersfeld mit seinem Audi die B454 aus Richtung Niederaula kommend in Richtung Kirchheim und kam aus bislang unbekannter Ursache am Ortseingang Kirchheim nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei wurden mehrere Verkehrszeichen, ein Stromkasten und ein Werbeschild beschädigt. Der Fahrer sowie ein 20-Jähriger Mitfahrer wurden jeweils leicht verletzt, durch verständigten Rettungsdienst versorgt und im Anschluss in ein Krankenhaus zur weiteren Untersuchung verbracht. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 70.000 Euro.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 30.11.2025 – 06:28

    POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

    Fulda (ots) - Jugendlicher Segway Fahrer leicht verletzt Am Samstagvormittag (29.11.) 11:05 Uhr befuhr ein 15-jähriger Jugendlicher aus Herbstein mit seinem elektronisch betriebenen Segway das Gelände des ZOB in Fulda in Richtung Petersberger Str. Hierzu befuhr er die Zufahrt des ZOB entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung und quert im Anschluss die Nikolausstraße. In diesem Moment kollidiert er mit einem ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 06:26

    POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

    Fulda (ots) - Hohenroda-Ausbach - Am Freitag (28.11.) gegen 22:20 Uhr befuhren eine Seat-Fahrerin aus Heringen sowie folgend ein Ford-Fahrer aus Schenklengsfeld die Friedewalder Straße in Richtung Ransbacher Straße. Im Kreuzungsbereich zur Vachaer Straße kam es aus bislang unbekannter Ursache zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Es entstand Sachschaden von rund 5.500 Euro. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss Bad ...

    mehr
  • 29.11.2025 – 15:57

    POL-OH: Sattelauflieger nach Reifenplatzer ausgebrannt

    Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots) - Am Samstag (29.11.), gegen 09:45 Uhr, fuhr auf der BAB 4, zwischen der AS Bad Hersfeld und dem Kirchheimer Dreieck, ein Sattelzug aus Polen. Plötzlich bemerkte der 62-jährige Fahrer, dass der rechte Reifen einer Achse seines mit 12V-Pkw Batterien belandenen Aufliegers platzte und der Auflieger langsam begann Feuer zu fangen. Sofort wechselte er in eine zufälligerweise vorhandene ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren