Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbeutel aus Rucksack geklaut - Fahrzeug aufgebrochen - Autokennzeichen gestohlen - Fassade mit Farbe beschmiert - Roller entwendet

Fulda (ots)

Geldbeutel aus Rucksack geklaut

Fulda. Am Freitag (28.11.), zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Buslinie 3 den Geldbeutel aus dem Rucksack eines Fahrgastes. Die Langfinger entnahmen das Bargeld und entsorgten den Geldbeutel anschließend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Pacelliallee. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Fahrzeug aufgebrochen

Fulda. Am Freitag (28.11.) gegen 13 Uhr brachen Unbekannte einen grauen Opel Corsa, welcher auf dem Parkplatz des Friedhofs Frauenberg abgestellt war, auf. Die Diebe entwendeten einen, auf dem Beifahrersitz liegenden, braunen Rucksack und eine blaue Tüte. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Autokennzeichen gestohlen

Petersberg. Im Kreuzgrundweg stahlen Unbekannte am Freitagabend (28.11.), zwischen 16.15 Uhr und 23 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen FD-DZ 2021 von einem roten Peugeot 308. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fassade mit Farbe beschmiert

Fulda. Unbekannte Täter besprühten am Samstagmorgen (29.11.) die Fassade eines Bekleidungsgeschäfts in der Heinrichstraße mit Farbe. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Roller entwendet

Fulda. Am Samstag (29.11.), im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 21.50 Uhr, entwendeten Unbekannte ein Kleinkraftrad der Marke "Nova Motors" in beige mit dem Versicherungskennzeichen " 948 UOV" . Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Dr.-Dietz-Straße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell