Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Geldbeutel aus Rucksack geklaut - Fahrzeug aufgebrochen - Autokennzeichen gestohlen - Fassade mit Farbe beschmiert - Roller entwendet

Fulda (ots)

Geldbeutel aus Rucksack geklaut

Fulda. Am Freitag (28.11.), zwischen 10.30 Uhr und 10.45 Uhr, entwendeten Unbekannte in der Buslinie 3 den Geldbeutel aus dem Rucksack eines Fahrgastes. Die Langfinger entnahmen das Bargeld und entsorgten den Geldbeutel anschließend auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Pacelliallee. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Ihre Polizei rät:

   - Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie 
     Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den
     Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm
   - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: 
     Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher 
     nach der Beute.
   - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten 
     Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Fahrzeug aufgebrochen

Fulda. Am Freitag (28.11.) gegen 13 Uhr brachen Unbekannte einen grauen Opel Corsa, welcher auf dem Parkplatz des Friedhofs Frauenberg abgestellt war, auf. Die Diebe entwendeten einen, auf dem Beifahrersitz liegenden, braunen Rucksack und eine blaue Tüte. Es entstand ein Sachschaden von etwa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Autokennzeichen gestohlen

Petersberg. Im Kreuzgrundweg stahlen Unbekannte am Freitagabend (28.11.), zwischen 16.15 Uhr und 23 Uhr, die beiden amtlichen Kennzeichen FD-DZ 2021 von einem roten Peugeot 308. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Fassade mit Farbe beschmiert

Fulda. Unbekannte Täter besprühten am Samstagmorgen (29.11.) die Fassade eines Bekleidungsgeschäfts in der Heinrichstraße mit Farbe. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Roller entwendet

Fulda. Am Samstag (29.11.), im Zeitraum zwischen 18 Uhr und 21.50 Uhr, entwendeten Unbekannte ein Kleinkraftrad der Marke "Nova Motors" in beige mit dem Versicherungskennzeichen " 948 UOV" . Das Fahrzeug war im Tatzeitraum in der Dr.-Dietz-Straße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
  • 30.11.2025 – 10:15

    POL-OH: Unfallstelle glich einem Trümmerfeld

    Fulda (ots) - Fulda. Am Sonntagmorgen (30.11.), gegen 03.05 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Mann aus Fulda mit seinem PKW Opel die Buttlarstraße in Fahrtrichtung Herz-Jesu-Krankenhaus und wollte nach rechts in den Gerloser Weg weiterfahren. Aus derzeit ungeklärter Ursache verlor er im Kurvenbereich die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr, anstatt nach rechts abzubiegen, geradeaus weiter. Dabei überrollte er einen ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 09:55

    POL-OH: Verkehrsunfälle im Landkreis Hersfeld-Rotenburg

    Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots) - Bebra. Am Donnerstag (27.11.), in der Zeit zwischen 12 und 13 Uhr, befuhr eine 90-jährige Frau aus Ronshausen mit ihrem Pkw die Eisenacher Straße aus Richtung Weiterode kommend. Hierbei stieß sie mit ihrem rechten Außenspiegel gegen den linken Außenspiegel eines parkenden dunklen BMW, der durch den Zusammenstoß nach vorne abgeklappt wurde. An diesem Außenspiegel konnte die ...

    mehr
  • 30.11.2025 – 06:30

    POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

    Fulda (ots) - Bad Hersfeld - Am Freitag (28.11.) in der Zeit von 09:45 Uhr bis 12:10 Uhr parkte eine 44-Jährige aus Schenklengsfeld mit ihrem grauen VW Golf auf dem Parkplatz eines Elektronikfachgeschäfts in der Gutenbergstraße sowie eines Baustoffmarktes in der Landecker Straße. Beim Ein- oder Ausparken stieß ein bislang unbekannter Verursacher mit seinem PKW gegen den VW und entfernte sich anschließend unerlaubt ...

    mehr
