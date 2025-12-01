Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl - Pkw zerkratzt - Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung - Reifen zerstochen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl

Bad Hersfeld. Ein 3er BMW war zwischen Donnerstag (27.11.), 3 Uhr, und Freitag (28.11.), 8 Uhr, das Ziel unbekannter Täter. Die Langfinger entwendeten die beiden vorderen Scheinwerferreinigungsanlagen des Fahrzeugs. Abgestellt war dieses in der Kathuser Straße in Sorga. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw zerkratzt

Bad Hersfeld. Ein grauer Seat Cupra Formentor wurde am Freitag (28.11.), zwischen 6 Uhr und 15 Uhr, durch Unbekannte mutwillig zerkratzt. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz in der Straße "Am Schloss Eichhof" in Eichhof abgestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zeugenaufruf nach gefährlicher Körperverletzung

Bad Hersfeld. Ein Bad Hersfelder war am Samstag (29.11.), gegen 18.55 Uhr, mit drei Begleitern im Stadtgebiet von Bad Hersfeld unterwegs, als er mit einem unbekannten Mann in der Benno-Schilde-Straße zunächst verbal in Streit geriet. Im weiteren Verlauf schlug der Unbekannte diesen nach aktuell vorliegenden Informationen mit der Faust ins Gesicht und warf mit einer Bierflasche nach ihm. Der Bad Hersfelder erlitt leichte Verletzungen. Der Unbekannte flüchtete in Richtung Benno-Schilde-Halle und kann wie folgt beschrieben werden: circa 20 bis 30 Jahre alt, Brille, bekleidet mit einer schwarzen Arbeitsjacke mit Kapuze und der Aufschrift "Schöne Wolf", einer schwarzen Arbeitshose und schwarzen Kappe. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Reifen zerstochen

Niederaula. Unbekannte zerstachen am Samstag (29.11.), zwischen 17 Uhr und 21.30 Uhr, zwei Reifen eines Anhängers der Marke "Taurus" mit einem unbekannten Gegenstand. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Der Anhänger war zum Tatzeitpunkt auf dem Gelände einer Tankstelle in der Jossastraße in Niederjossa abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

