POL-OH: Verkehrsunfallmitteilungen für die Landkreise Hersfeld-Rotenburg und Fulda

Unfall mit hohem Sachschaden

Hilders. Am Montag (01.12.) ereignete sich gegen 14.45 Uhr in der Bahnhofstraße in Hilders ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Hierbei befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Pkw die Bahnhofstraße und verlor nach derzeitigen Erkenntnissen auf Grund einer medizinischen Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam von der Fahrbahn ab und stieß in der Folge gegen fünf dort geparkte Fahrzeuge. Der Unfallfahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Klinikum Fulda verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 50.000 Euro. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Unfall im Kreisverkehr

Bad Hersfeld. Am Sonntag (30.11.), gegen 18.10 Uhr, befuhr ein BMW-Fahrer aus Kirchheim die Friedewalder Straße aus Richtung Petersberger Straße kommend. Ein weiterer Pkw-Fahrer aus Lauterbach befuhr mit seinem VW-Touareg die Hermann-Kirchner-Straße aus Richtung B 62 kommend in Richtung Verkehrskreisel. Der BMW-Fahrer kollidierte mit dem sich im Kreisel befindenden VW. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Eines der Fahrzeuge war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Unfallflucht

Kirchheim. In dem Zeitraum von Samstag (29.11.), gegen 16.20 Uhr, bis Sonntag (30.11.), gegen 10 Uhr, befuhr nach aktuellen Erkenntnissen ein unbekannter Verkehrsteilnehmer mit einem weißen Skoda die Allendorfer Straße Ortseinwärts. Dabei kam der Fahrer in die Straße "Alter Weg" von der Fahrbahn ab und fuhr dort mit der rechten Fahrzeugfront in das dortige Gartengrundstück. Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06621-932-0 oder www.polizei.hessen.de

Unfall unter Alkoholeinfluss

Schenklengsfeld-Friedewald. Am Samstag (29.11.), gegen 16.20 Uhr, befuhr ein Mazda-Fahrer aus Aschaffenburg die B 62 in Richtung Süden. Auf regennasser Fahrbahn verlor er die Kontrolle über den Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Schutzplanke. Von dort prallte der Pkw ab und rutschte schließlich in den rechtsseitigen Straßengraben. Der Fahrer stand nach derzeitigen Stand unter Alkoholeinfluss. Zudem wurde festgestellt, dass für dieses Fahrzeug keine Kfz.-Haftpflichtversicherung besteht. Es entstand ein Sachschaden von rund 5.400 Euro.

Erfolgreiche Ermittlung nach Unfallflucht

Bad Hersfeld-Asbach. Am Freitag (28.11.), gegen 15.40 Uhr befuhr ein Sprinter-Fahrer aus Ludwigsau die Brückenstraße. Der Fahrer fuhr dort auf ein Grundstück und touchierte mit dem rechten Vorderrad die Grundstücksmauer. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Im Rahmen der Fahndung konnte der Unfallverursacher ermittelt werden.

10.000 Euro Sachschaden nach Unfall

Bebra. Am Freitag (28.11.), gegen 21.00 Uhr, befuhr eine Ford-Fiesta-Fahrerin aus Rotenburg die Kasseler Straße in Richtung Innenstadt. In einer scharfen Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Skoda-Fabia und einen Opel-Corsa. Es entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Aufgrund des Verdachts von Alkoholeinfluss wurde bei der Fahrerin eine Blutentnahme angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

