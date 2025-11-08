Feuerwehr Neukirchen-Vluyn

FW Neukirchen-Vluyn: Rettungshubschrauber nach Verkehrsunfall in Neukirchen-Vluyn im Einsatz

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Samstagmittag gegen 13:20 Uhr wurden die Löschzüge Neukirchen und Vluyn gemeinsam mit einem Rettungswagen und einem Notarzteinsatzfahrzeug zu einem Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person auf dem Unterdorf alarmiert. Aus bisher ungeklärter Ursache war es zu einer Kollision zwischen einem PKW und einer Fahrradfahrerin gekommen.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war keine Person eingeklemmt. Die schwerverletzte Radfahrerin wurde bereits von Ersthelfern betreut. Einsatzkräfte der Feuerwehr unterstützten die Betreuung der Verletzten und betreuten zusätzlich die Fahrerin des PKW. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde ein zusätzlicher Rettungswagen nachalarmiert.

Aufgrund des Verletzungsmusters forderte der Rettungsdienst nach Eintreffen an der Einsatzstelle einen Rettungshubschrauber an. Die Feuerwehr errichtete einen Sichtschutz um die Einsatzstelle und sicherte in Absprache mit der Polizei und der Kreisleitstelle Wesel den Landeplatz an der Niederrheinallee ab. Nach der Versorgung im Rettungswagen unterstützten die Einsatzkräfte den Rettungsdienst beim Transport der Patientin in den Hubschrauber. Anschließend wurde sie in eine Klinik der Maximalversorgung geflogen.

Für die Dauer des Einsatzes und die anschließende Unfallaufnahme blieb die Straße Unterdorf voll gesperrt. Im Einsatz waren 29 Kräfte der Feuerwehr Neukirchen-Vluyn.

