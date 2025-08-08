Feuerwehr Neukirchen-Vluyn

FW Neukirchen-Vluyn: Gleitschirmflieger in Baum - Feuerwehr rettet Person aus sieben Metern Höhe

Bild-Infos

Download

Neukirchen-Vluyn (ots)

Am Freitagmorgen um 09:40 Uhr wurden der Löschzug Neukirchen sowie die Drehleiter des Löschzugs Vluyn mit dem Einsatzstichwort "Person in Notlage" zur Gartenstraße alarmiert. Ein Gleitschirmflieger hatte sich beim Landeanflug in einem Baum verhangen und hing anschließend in ca. 7 Meter Höhe im Baum fest.

Vor Ort wurde die Drehleiter umgehend in Stellung gebracht und die Person sicher aus ihrer misslichen Lage befreit. Im Anschluss bargen die Einsatzkräfte den Gleitschirm aus dem Geäst.

Nach der Rettung wurde die Person dem Rettungsdienst übergeben und zur weiteren Behandlung in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Gegen 10:36 Uhr war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Original-Content von: Feuerwehr Neukirchen-Vluyn, übermittelt durch news aktuell