Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Lkw brennt auf BAB 49 - Keine Personen verletzt

Vogelsbergkreis (ots)

Homberg (Ohm). Am Montag (01.12.), um 21.20 Uhr, geriet ein Sattelzug auf der BAB 49, Kassel in Richtung Frankfurt am Main, zwischen den Anschlussstellen Stadtallendorf-Süd und Homberg (Ohm), in Brand. Der 54-jährige rumänische Fahrzeugführer konnte noch rechtzeitig unverletzt sein Gespann verlassen und die Rettungskräfte verständigen. Bei deren Eintreffen stand die Zugmaschine schon in Vollbrand. Ein komplettes Übergreifen des Feuers auf den Sattelauflieger, der mit Milchprodukten beladen war, konnte nicht verhindert werden. Die BAB musste um 21.25 Uhr ab der Anschlussstelle Stadtallendorf-Süd, in Fahrtrichtung Frankfurt, voll gesperrt werden. Die Sperrung wird voraussichtlich bis in den späten Vormittag des heutigen Dienstages aufrechterhalten werden müssen. Zur Brandbekämpfung eingesetzt waren die Feuerwehren aus Stadtallendorf und Homberg/Ohm.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird ein technischer Defekt als Brandursache angenommen. Es entstand ein Gesamtschaden am Sattelzug und Fahrbahnbelag in Höhe von circa 100.000 Euro.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

