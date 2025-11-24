Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Feuerwehr Grevenbroich ehrt zahlreiche Jubilare

Grevenbroich (ots)

FW Grevenbroich) - Am vergangenen Freitag ehrte die Feuerwehr Grevenbroich im feierlichen Rahmen des Klosters Langwaden zahlreiche verdiente Mitglieder für ihre langjährige Treue und ihren besonderen Einsatz. Die Veranstaltung bot Gelegenheit, den außergewöhnlichen Dienst der Kameradinnen und Kameraden zu würdigen und ihnen für ihr Engagement im Bevölkerungsschutz zu danken.

Geehrt wurden Jubilare für 25, 35, 40, 50 und 60 Jahre Dienst in der Feuerwehr Grevenbroich. So sind Peter Dominick und Heinz Knorr seit 60 Jahren im Dienst der Feuerwehr. Heinz Knorr (77) begann seine Karriere bei der Freiwilligen Feuerwehr in Immerath. In den 1980er-Jahren zog es ihn dann nach Grevenbroich, wo er vor seinem altersbedingten Wechsel in die Ehrenabteilung im Jahr 2008 als Hauptbrandmeister in der Einheit Stadtmitte aktiv war. Peter Dominick aus der Einheit Kapellen konnte aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Ehrung teilnehmen. Dennoch blickt der 80-Jährige auf eine stolze Karriere innerhalb der Feuerwehr zurück. So war er vor seinem Eintritt in die Ehrenabteilung als Oberbrandmeister aktiv und übernahm regelmäßig Führungsverantwortung.

Fünf weitere Feuerwehrleute blicken auf ein halbes Jahrhundert Engagement innerhalb der Feuerwehr zurück. Hans-Theo Baust (70) wechselte im Jahr 2012 in die Ehrenabteilung und war zuletzt als Brandinspektor in der Einheit Gustorf-Gindorf aktiv. Doch nicht nur im Einsatz übernahm er Verantwortung: 20 Jahre lang engagierte er sich in der Einheitsführung der Einheit Gustorf-Gindorf und übernahm dabei zahlreiche Aufgaben. Auch Klaus Wendland (68) von der Einheit Frimmersdorf/Neurath war jahrelang als Einheitsführer aktiv. Nach einer Verlängerung seiner aktiven Zeit wechselte er im vergangenen Jahr in die Ehrenabteilung. Dennoch ist er weiterhin aktiv. So arbeitet der Brandoberinspektor in der Unterstützungsabteilung mit und unterstützt auch seine Einheit weiterhin mit Rat und Tat. Auch Gerd Schunk von der Einheit Frimmersdorf/Neurath wurde für sein seit 50 Jahren andauerndes Engagement für die Feuerwehr geehrt. Der 67-jährige Oberfeuerwehrmann wechselte im Jahr 2012 in die Ehrenabteilung. Auch Oberfeuerwehrmann Josef Flesch (68), der lange für die Feuerwehr Jüchen im Einsatz war, wurde für seine jahrzehntelange Treue geehrt. Marian Maksysz ist der fünfte 50-jährige Jubilar. Der 72-jährige Brandinspektor der Einheit Stadtmitte erhielt ebenfalls die Sonderauszeichnung in Gold des Verbands der Feuerwehren in Nordrhein-Westfalen.

Die Sonderauszeichnung in Silber für 40 Jahre Dienst in der Feuerwehr wurde Josef Böhm verliehen. Der 58-Jährige gehört der Einheit Stadtmitte an und war seit 2008 zwölf Jahre lang als stellvertretender Leiter der Feuerwehr Grevenbroich aktiv. Seine aktive Feuerwehrlaufbahn begann der Stadtbrandinspektor in Neuss.

Für 35 Jahre Dienst in der Feuerwehr wurden Jürgen Burchartz, Andreas Dierdorf, Reiner Gärtke, Michael Heiliger, Heiko Ratz, Dirk Stadler und Marcus Reipen geehrt, die alle noch aktiv ihren Dienst versehen. Mit Michael Gaida, Thomas Markwart und David Ratz ehrte die Wehrführung drei ebenfalls noch aktive Kameraden für ihre 25-jährige Mitgliedschaft.

Die Stadt Grevenbroich und die Wehrführung bedankten sich herzlich bei allen Geehrten. "Ihr jahrzehntelanger Einsatz für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger ist nicht selbstverständlich und verdient höchste Anerkennung", sagte der Leiter der Feuerwehr Udo Lennartz. Zu den Gratulanten zählten auch Bürgermeister Klaus Krützen, Dezernent Arno Jansen, Kreisbrandmeister Michael Wolff sowie Vertreter der Grevenbroicher Werkfeuerwehren. Im Anschluss an den offiziellen Teil lud die Wehr zu einem geselligen Austausch ein, bei dem Erinnerungen geteilt und auf viele weitere sichere Jahre angestoßen wurde.

Original-Content von: Feuerwehr Grevenbroich, übermittelt durch news aktuell