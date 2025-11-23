Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Vier verletzte Personen nach Brand in Grevenbroicher Seniorenheim

Grevenbroich (ots)

(FW Grevenbroich) - Kurz nach Mitternacht am Sonntag (23.11.) meldete die automatische Brandmeldeanlage ein Feuer in einem Seniorenzentrum an der Hundhausenstraße in Grevenbroich. Kurz darauf gingen mehrere Anrufe ein, dass es tatsächlich brennen würde. Daraufhin löste die Kreisleitstelle Stadtalarm für die Feuerwehr Grevenbroich aus.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand ein Patientenzimmer im Erdgeschoss in Vollbrand. Die Brandbekämpfung wurde zügig von außen eingeleitet. Zwei Personen - der Bewohner des Brandzimmers und eine Pflegerin - retteten die Einsatzkräfte aus dem verrauchten Flur. Die Pflegekraft hatte den Bewohner zuvor aus dem brennenden Zimmer gerettet. Zwei weitere Bewohner des Heims konnten noch vor Eintreffen der Feuerwehr durch das Pflegepersonal ins Freie gebracht werden. Alle vier Personen wurden durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser transportiert.

Parallel dazu kontrollierten weitere Trupps die anderen Stockwerke des Heims. Nachdem die vorgehenden Trupps einen schnellen Löscherfolg erzielt hatten, öffneten sie zudem die Zwischendecke im betroffenen Zimmer. Zusammen mit umfangreichen Lüftungsmaßnahmen zogen sich die Nachlösch- und Aufräumarbeiten bis etwa 3:00 Uhr am Sonntagmorgen hin.

Alle Einheiten der Feuerwehr Grevenbroich waren vor Ort. Zusammen mit dem Rettungsdienst und der Besatzung des Einsatzleitwagens des Rhein-Kreis Neuss waren rund 100 Einsatzkräfte im Einsatz. Zur Brandursache und zur Schadenshöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen. Das betroffene Zimmer ist nicht mehr bewohnbar.

Original-Content von: Feuerwehr Grevenbroich, übermittelt durch news aktuell