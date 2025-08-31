PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-LB: BAB 8, Leonberg - Verkehrsunfall mit sechs verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag (30.08.2025) ereignete sich gegen 11:40 Uhr auf der Bundesautobahn 8 in Fahrtrichtung München, zwischen dem Dreieck Leonberg und der Anschlussstelle Leonberg-Ost, ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzen. Ein 20-jähriger Fahrer eines Opel befuhr den linken Fahrstreifen, als er infolge von Unachtsamkeit auf einen aufgrund von Staubildung zum Stillstand gekommenen Mercedes-Benz auffuhr. Dessen 26-jähriger Fahrer und sein 62-jähriger Beifahrer, wurden durch die Kollision schwer verletzt. Im Opel befanden sich insgesamt vier Insassen im Alter zwischen 20 und 84 Jahren. Zwei von ihnen wurden schwer verletzt, zwei erlitten leichte Verletzungen. Die schwerverletzten Personen wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in ein umliegendes Klinikum transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

