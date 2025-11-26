Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Zeugenaufruf nach Einbruch in Einfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht auf Mittwoch trotz Anwesenheit der Bewohner in ein Wohnhaus in Knielingen ein.

Nach den bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter vermutlich in der Zeit zwischen 00:30 Uhr und 04:30 Uhr über die Haustür in das Einfamilienhaus in der Carl-Schurz-Straße.

Während sich die Bewohner im Obergeschoss wohl im Schlaf befanden, durchwühlten die Einbrecher auf der Suche nach Beute augenscheinlich nur die Räume im Untergeschoss.

Die Diebe entwendeten unter anderem diverse Karten, Ausweisdokumente sowie Bargeld.

Der entstandene Diebstahlschaden ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell