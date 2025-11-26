Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Polizei sucht Zeugen nach Einbruch in Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Karlsruher Weststadt.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen hebelten die Täter in der Zeit zwischen 07:45 Uhr und 18:45 Uhr die Wohnungstür zu einer im Dachgeschoss gelegenen Wohnung in der Moningerstraße auf. Die Einbrecher durchsuchten sämtliche Schränke und entwendeten unter anderem Schmuck sowie Bargeld.

Die genaue Höhe des Sach- und Diebstahlschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

