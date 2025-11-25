Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - 49-Jähriger nach Großeinsatz in Bruchsal festgenommen

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befindlicher 49-Jähriger sorgte am Montagmittag für einen Großeinsatz der Polizei und befindet sich nun in polizeilicher Obhut.

Zeugen registrierten am Montagmittag gegen 14:40 Uhr offenbar Schreie und laute Geräusche aus dem Inneren einer Sozialwohnung in der Hildastraße in Bruchsal. Nachdem erste Kontaktversuche seitens eines Mitarbeiters eines Sozialverbandes mit dem 49-jährigen deutschen Staatsangehörigen scheiterten und sich Hinweise auf einen Besitz von Waffen und gefährlichen Gegenständen ergaben, alarmierter dieser die Polizei.

Weitere Kontaktversuche seitens der eingetroffenen Einsatzbeamten mit dem Betroffenen verliefen ebenfalls negativ, sodass Spezialeinsatzkräfte gegen 18:15 Uhr in die Wohnung eindrangen und diesen festnahmen. Hierbei erlitt der Bewohner leichte Verletzungen.

Im Zuge der anschließenden Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten zudem einen leblosen Mann im Inneren der Wohnung auf. Bei dem Verstorbenen handelt es sich um den 61-jährigen Mitbewohner des Beschuldigten. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ergeben sich Verdachtsmomente eines Tötungsdeliktes.

Der 49-jährige Festgenommene soll nun im Laufe des Dienstages auf Antrag der Staatsanwaltschaft Karlsruhe einem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Bruchsal vorgeführt werden, um über eine einstweilige Unterbringung des Betroffenen in einer psychiatrischen Einrichtung zu entscheiden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell