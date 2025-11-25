PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Waldbronn - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Karlsruhe (ots)

(KA) Waldbronn - Einbruch in ein Mehrfamilienhaus

Bislang unbekannte Täter verschafften sich im Zeitraum zwischen Montag, 16:30 Uhr und Dienstag, 00:30 Uhr, gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Waldbronn-Busenbach.

Nach aktuellem Kenntnisstand drangen die Einbrecher über ein Küchenfenster in die Erdgeschosswohnung in der Straße Im Beckener ein. Anschließend durchwühlten die Diebe die gesamte Wohnung und nahmen Bargeld an sich.

Die genaue Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens wird derzeit noch ermittelt.

Wer verdächtige Wahrnehmungen zum Einbruch gemacht hat, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen.

Sigrid Lässig, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Karlsruhe
Telefon: 0721 666-1111
E-Mail: pressestelle.ka@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

