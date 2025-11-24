Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - 2. Nachtragsmeldung zur Pressemitteilung: "Größerer Polizeieinsatz in Bruchsal"

Karlsruhe (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe und des Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Ein 49-Jähriger befand sich am Montagmittag offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und löste einen Großeinsatz der Polizei aus.

Spezialeinsatzkräfte drangen gegen 18:15 Uhr in die Wohnung ein und nahmen den Beschuldigten fest. Hierbei erlitt er leichte Verletzungen. Im Zuge der anschließenden Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten zudem einen leblosen Mann im Inneren auf. Die Hintergründe der Todesursache sind derzeit noch nicht bekannt.

Die Ermittlungen dauern weiter an.

Manuel Graulich, Staatsanwaltschaft Karlsruhe

Franz Henke, Polizeipräsidium Karlsruhe

